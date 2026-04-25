В Сурском районе Ульяновской области начался ремонт двух школ

Одна из них расположена в селе Астрадамовка, там приведут в порядок пищеблок.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт Сурской и Астрадамовской школ стартовал в Сурском районе Ульяновской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в местной администрации.

В школе поселка Сурское обновят столовую, коридоры и санузлы. Также там отремонтируют учебные кабинеты, на первом этаже заменят электропроводку, установят современную пожарную сигнализацию и расширят систему видеонаблюдения.

В школе села Астрадамовка отремонтируют пищеблок, а также обновят крышу и отопительную систему. Все работы планируют завершить к 15 июля.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.