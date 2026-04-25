Калининград присоединился ко Всероссийскому субботнику: на городских территориях высадили новые пихты

Порядок навели на 11 общественных пространствах.

Источник: Клопс.ru

Калининград присоединился ко Всероссийскому субботнику. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в своём телеграм-канале в субботу, 25 апреля.

Работы прошли на 11 территориях, включая парк Тихий, сквер Семейный, зелёную зону на улице Земельной и сквер на Киевской. В парке Тихом участники высадили 22 пихты. Всего этой весной в городских парках появилось 50 новых деревьев. Кроме того, субботники прошли на территориях муниципальных учреждений, крупных предприятий и придомовых пространствах — к работе подключились жители и управляющие компании.

На городских объектах также дежурили волонтёры, которые помогали калининградцам проголосовать за объекты благоустройства. По словам Дятловой, она тоже воспользовалась возможностью и отдала свой голос.

До 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается онлайн‑голосование за территории, которые благоустроят в 2026 году. В Калининграде в списке 33 объекта, в том числе площадки, участвовавшие в сегодняшнем субботнике. Победит территория, набравшая наибольшее число голосов — её обустроят при поддержке федерального бюджета.

Проголосовать можно онлайн на платформе или очно — на информационных точках в торговых центрах «Европа» и «Плаза», а также в супермаркете «Виктория» на проспекте Калинина.

За месяц субботников из калининградских лесов вывезли пять грузовиков мусора и раскрыли места сморчков.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше