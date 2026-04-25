Новочеркасску поручили усилить контроль за объектами благоустройства

Сразу два объекта находятся на проспекте Платовском. Один из них стал победителем Всероссийского конкурса, второй — областного. По первой территории, как написала госпожа Пшеничная, необходимо выполнить большой объем работ: установить поребрики, засыпать траншеи, навести порядок, ограничить котлованы у будущей ротонды. Там же требуется повесить баннер для жителей, чтобы все видели сроки, и найти чернозем для планировки и высадки озеленения. Все эти работы необходимо завершить к 8 мая. Муниципалитету поручено ускориться, а для соблюдения сроков решено усилить еженедельный контроль.