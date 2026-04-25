Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кинешме Ивановской области отремонтируют драматический театр

Работы завершат до международного фестиваля камерных театральных форм «Островский-ФЕСТ».

Ремонт Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского стартовал в Ивановской области при поддержке национального проекта «Семья». Работы начались с входной группы, сообщили в правительстве региона.

В театре установят новую пожарную сигнализацию и системы оповещения зрителей при эвакуации, а также отремонтируют электрическое оборудование на фасаде здания. Как рассказала директор учреждения Наталья Суркова, все работы будут завершены до начала VIII Международного фестиваля камерных театральных форм «Островский-ФЕСТ», который пройдет в Кинешме с 18 по 23 августа этого года.

Напомним, в прошлом году по нацпроекту в театре обновили световой и звуковой цеха, а также студию звукозаписи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.