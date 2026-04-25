В Кинешме Ивановской области отремонтируют драматический театр

Ремонт Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского стартовал в Ивановской области при поддержке национального проекта «Семья». Работы начались с входной группы, сообщили в правительстве региона.
В театре установят новую пожарную сигнализацию и системы оповещения зрителей при эвакуации, а также отремонтируют электрическое оборудование на фасаде здания. Как рассказала директор учреждения Наталья Суркова, все работы будут завершены до начала VIII Международного фестиваля камерных театральных форм «Островский-ФЕСТ», который пройдет в Кинешме с 18 по 23 августа этого года.
Напомним, в прошлом году по нацпроекту в театре обновили световой и звуковой цеха, а также студию звукозаписи.
