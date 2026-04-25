ИИ неизбежно придет в систему высшего образования, заявил Фальков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Искусственный интеллект неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Что касается искусственного интеллекта… он неизбежно придет в систему высшего образования и многое изменит», — сказал Фальков.
По словам министра, практики применения искусственного интеллекта сегодня уже есть в ряде университетов.
«Наша с вами задача сделать это (внедрить искусственный интеллект — ред.) правильно, осмысленно и масштабировать эти правильные практики на всю систему», — заключил Фальков.
