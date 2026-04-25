К акции «Бессмертный полк онлайн» могут присоединиться волгоградцы

Прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» стартовал в России. Волгоградцы могут присоединиться к ней, оставив заявку на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая.
«Также информацию о своем герое можно загрузить с помощью мессенджера “Макс”, в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”», — сообщают в облкоммолодёжи.
К заявке с указанием воинского звания, фамилии и имени ветерана прикрепляется фотография. Ее качество можно улучшить на сайте с помощью искусственного интеллекта.
Анкеты, которые прошли модерацию в 2025 году, автоматически включат в трансляцию в видеоряде-шествии 9 мая. Первыми её увидят жители Чукотки и Дальнего Востока — в полдень по местному времени. Далее «Бессмертный полк» продолжит шествие по всей России.
