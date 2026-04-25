Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К акции «Бессмертный полк онлайн» могут присоединиться волгоградцы

Прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» стартовал в России. Волгоградцы могут присоединиться к ней, оставив заявку на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая.

«Также информацию о своем герое можно загрузить с помощью мессенджера “Макс”, в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”», — сообщают в облкоммолодёжи.

К заявке с указанием воинского звания, фамилии и имени ветерана прикрепляется фотография. Ее качество можно улучшить на сайте с помощью искусственного интеллекта.

Анкеты, которые прошли модерацию в 2025 году, автоматически включат в трансляцию в видеоряде-шествии 9 мая. Первыми её увидят жители Чукотки и Дальнего Востока — в полдень по местному времени. Далее «Бессмертный полк» продолжит шествие по всей России.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, где пройдет военный парад в областном центре в 2026 году и кто примет в нём участие.