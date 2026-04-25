130 нижегородских студентов приняли участие в Слёте молодых избирателей

Слёт молодых избирателей прошёл на площадке «КУПНО. СТАРТ» в Нижнем Новгороде. Участие в нём приняли более 130 студентов из колледжей и вузов региона — 18 команд, прошедших предварительный отбор, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Встреча стала не только образовательной, но и дискуссионной площадкой для активной молодёжи. Главная цель — показать студентам, как работает избирательная система и почему важно участвовать в общественной жизни.
Программа началась с общения с наставниками — представителями политических партий. В формате открытого диалога участники задавали вопросы и обсуждали реальные аспекты выборов. Затем прошла интерактивная сессия, где студенты проверили знания и получили награды.
В финале команды получили темы для собственных проектов. Их оценят заочно, а десять лучших представят идеи на очной защите в мае. Слёт стал частью нацпроекта «Молодёжь и дети», направленного на развитие инициативы и гражданской ответственности у молодых россиян.