Администрация президента сказала, кому из белорусов надо участвовать в дискуссиях в соцсетях

На IV внеочередном съезде партии «Белая Русь» первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Владимир Перцов призвал партийную молодежь активнее участвовать в общественных дискуссиях в соцсетях, пишет БелТА.
Он отметил, что основное противодействие вторжению в внутриполитическую повестку страны реализуется в информационной среде:
— И я бы хотел рекомендовать всем вам (речь о партийной молодежи. — Ред.) активнее участвовать в общественной дискуссии, вступать в полемику в комментариях к постам, где наши недоброжелатели разгоняют социальную, коммунальную или иную проблему.
Перцов сказал, что нужно в СМИ и соцсетях «больше показывать своих региональных лидеров, активных партийцев».
