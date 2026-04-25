Дятлова рассказала, когда в Калининграде собираются отключить отопление

Власти ежедневно мониторят прогноз погоды, чтобы определить точную дату.

В Калининграде отопление собираются отключить в начале мая. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

Власти ежедневно мониторят прогноз погоды, чтобы определить дату окончания отопительного сезона. «У нас же отапливаются не только квартиры, хотя в них тоже необходимо поддерживать нормативную температуру. Это ещё и детские сады, школы, лечебные учреждения. Могу сказать, что планируем отключать отопление в начале мая», — отметила Дятлова.

Она подчеркнула, что не всем калининградцам нужно будет платить за май. Это касается квартир с центральным отоплением и без счётчиков. «За эти майские дни они оплачивать не будут», — сказала Дятлова. В домах с приборами учёта жильцы заплатят за фактически потреблённый ресурс.

Для отключения отопления среднесуточная температура должна в течение пяти суток держаться выше +8°С. При этом в воскресенье, 26 апреля, в Калининграде ожидается похолодание.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
