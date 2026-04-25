111 тысяч воронежцев приняли участие в общегородском субботнике 25 апреля

В субботу, 25 апреля, Воронежская область вышла на общегородской субботник — он стал центральным событием месячника благоустройства, который стартовал еще в конце марта.
В работах приняли участие более 111 тысяч человек. Им помогали почти 1,4 тысячи единиц техники. За день с территории области вывезли свыше 39 тысяч кубометров мусора, а 141 несанкционированную свалку ликвидировали полностью.
Зеленый фонд тоже не обошли вниманием: высадили более 5 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, специалисты провели опиловку и удалили 1,6 тысячи аварийных деревьев — тех, что представляли угрозу для людей и построек.
Областной центр не отставал: более 51 тысячи горожан вышли на улицы с граблями и мётлами, задействовали 483 единицы техники. Из города вывезли свыше 15 тысяч кубометров мусора, а четыре несанкционированные свалки исчезли с карты.
Особое внимание уделили памятным местам: привели в порядок 30 мемориалов и воинских захоронений. Также очистили территорию двух городских кладбищ. Высаживали деревья и кустарники — работы по озеленению продолжатся и в мае.