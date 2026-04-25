Книгу о безопасности подарили волгоградские спасатели слабовидящим детям

Сотрудники МЧС передали редкую книгу «Путешествие в страну безопасности» в Михайловскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, издание предназначено для воспитанников с нарушением зрения — вместо обычных букв текст набран с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля. Кроме того, есть и аудиоверсия.