Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Книгу о безопасности подарили волгоградские спасатели слабовидящим детям

Сотрудники МЧС передали редкую книгу «Путешествие в страну безопасности» в Михайловскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, издание предназначено для воспитанников с нарушением зрения — вместо обычных букв текст набран с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля. Кроме того, есть и аудиоверсия.

Книга «Путешествие в страну безопасности» состоит из двух частей: повествует о правилах безопасности в литературной форме и знакомит с историями о выдающихся сотрудниках МЧС России, Героях Российской Федерации.

По этой книге дети могут самостоятельно изучать правила безопасности. Полученная новая информация поможет ориентироваться при возникновении чрезвычайной ситуации, обучает конкретным действиям в случае пожара, наводнения или другой ЧС. Также она пригодится в социальной адаптации. Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.