Полисы ОСАГО для мотоциклистов подорожали в среднем на 14%

По словам директора по управлению портфелем ОСАГО компании Юрия Стрекалова, средняя стоимость «автогражданки» для мотоциклистов за первые четыре месяца этого года выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем января — апреля 2025-го. На это повлияло в том числе и введение год назад нового коэффициента мощности для мототехники. Он имеет шесть градаций — от 1 для мотоциклов мощностью меньше 50 лошадиных сил до 1,66 для байков мощностью свыше 90 л.с. Понятно, что для большинства мотоциклов этот коэффициент больше единицы, и это сказывается на цене полиса. Также на росте стоимости отразилось декабрьское расширение тарифного коридора Банком России — для мототехники оно составило 40% в обе стороны. «Вилка» базового тарифа для страхователей с мотоциклами теперь составляет от 155 до 4260 рублей.