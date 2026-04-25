Гендиректору «Эксмо» назначили дату явки к следователю

Показания на топ-менеджмент «Эксмо» дал Дмитрий Протопопов — руководитель входящих в холдинг редакций Individuum и Popcorn Books, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, рассказал источник РБК. Протопопов проходит по делу об организации экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, он и еще несколько фигурантов «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ. Все они находятся под домашним арестом.