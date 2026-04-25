Гендиректору «Эксмо» назначили дату явки к следователю

Следственный комитет обязал гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников издательства явиться к следователю в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе издательства.
Там уточнили, что сейчас они находятся дома и проходят по делу в статусе свидетелей.
«Обязательства по явке [к следователю] в понедельник», — сказали в пресс-службе.
Капьев и несколько топ-менеджеров «Эксмо» были задержаны в Москве 21 апреля. Спустя два дня топ-менеджеров издания отпустили под обязательство о явке без предъявления обвинений. Как сообщали РБК источники в правоохранительных органах, следственные действия проходят в рамках дела, возбужденного в прошлом году и связанного с издательством Popcorn Books, 51% которого принадлежат группе «Эксмо».
Речь идет о распространении книг Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит “Ласточка”. По версии следствия, книги пропагандировали движение ЛГБТ (в России “международное движение ЛГБТ” было признано экстремистским и запрещено).
Показания на топ-менеджмент «Эксмо» дал Дмитрий Протопопов — руководитель входящих в холдинг редакций Individuum и Popcorn Books, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, рассказал источник РБК. Протопопов проходит по делу об организации экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, он и еще несколько фигурантов «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ. Все они находятся под домашним арестом.
Как считают в СК, они распространяли книги через интернет-магазин «Киоск» (сейчас закрыт), принадлежавший ООО «Индивидуум принт». Издательство Popcorn Books, которое как раз и издало две скандальные книги, в январе 2026 года официально сообщило о прекращении работы.
