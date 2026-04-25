Агрофирма в Волгоградской области повысит производительность труда

Компания «Раздолье» из села Мокрая Ольховка в Волгоградской области, специализирующаяся на выращивании сельскохозяйственных культур, увеличит выработку на рабочих местах более чем на 10%. Добиться этого помогут инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», участником которого стала агрофирма, сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Сначала на предприятии создадут рабочую группу, которая будет внедрять бережливые инструменты. После этого эксперты регионального центра компетенций обучат ее участников и вместе с ними проведут диагностику основных процессов. По ее результатам определят пилотный участок, на котором сосредоточат работу, и подготовят план улучшений.
Ожидается, что благодаря этим мерам также удастся сократить время выполнения выбранного процесса минимум на 10%. Активная фаза проекта продлится шесть месяцев, а затем в течение 2,5 лет наработанные решения планируют тиражировать на другие процессы. Чтобы компания могла делать это своими силами, двух сотрудников подготовят как внутренних инструкторов по бережливому производству.
К федеральному проекту «Производительность труда» в Волгоградской области уже присоединились 96 предприятий. Сделать это могут компании базовых несырьевых отраслей экономики и представители туристической сферы — нужно подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.