Более 200 тыс. петербуржцев вышли на субботник и убрали 22 млн «квадратов» мусора

В субботнике приняли участие более 200 тысяч горожан, сообщил губернатор Александр Беглов. Вместе с коммунальными и садово-парковыми службами они очистили свыше 22 миллионов квадратных метров территории. Вывезено около 8640 кубометров мусора. В парках и скверах высажено 861 дерево и более 2300 кустарников.