Более 200 тыс. петербуржцев вышли на субботник и убрали 22 млн «квадратов» мусора

В Петербурге прошёл общегородской весенний субботник.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В субботнике приняли участие более 200 тысяч горожан, сообщил губернатор Александр Беглов. Вместе с коммунальными и садово-парковыми службами они очистили свыше 22 миллионов квадратных метров территории. Вывезено около 8640 кубометров мусора. В парках и скверах высажено 861 дерево и более 2300 кустарников.

На уборку вышли представители общественных организаций, студенты, школьники, работники ЖКХ, курсанты, сотрудники муниципалитетов и госслужащие.

Несмотря на петербургскую погоду, горожане сегодня продолжили вековую традицию — вместе убирали наш прекрасный город. Радостное настроение, чувство выполненного долга и любовь к Петербургу объединили горожан. Мы видим, как преображается наш город, как становятся более комфортными наши дворы и скверы.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

В рамках субботника прошло более 150 мероприятий: семейные игры, мастер-классы, эко-квесты, акции по сбору мусора вдоль береговых линий. Во всех районах были организованы пункты выдачи инвентаря.

Петербуржцы привели в порядок многие общественные пространства, обустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды»: Стрельнинскую бухту, Любашинский сад, Заневский парк, сквер на Раумской улице в Колпино, Среднее Суздальское озеро, Фёдоровский сквер, Муринский парк, сквер на бульваре Новаторов, парк «Зима-Лето», Молодёжный сквер на проспекте Сизова.

Главные события акции «Добрый субботник» прошли во Фрунзенском районе. Вместе с горожанами на уборку Купчинского сквера на Белградской улице вышел Александр Беглов. Он посадил черёмуху и вместе с юными петербуржцами выпустил мальков карася в местный водоём. Губернатор также наградил победителей конкурса детского рисунка «Мой город цветущий».

