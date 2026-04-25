В селе Кузьмино-Гать Тамбовской области прошла акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» прошла 23 апреля на территории Степного лесничества в селе Кузьмино-Гать в Тамбовской области. Мероприятие состоялось в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.
Акция направлена на то, чтобы высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, и в этом году она состоялась уже в седьмой раз. В Тамбовской области в посадках приняли участие представители администрации округа, члены молодежного совета «Молодежь Притамбовья», активисты «Молодой гвардии Единой России», школьники-волонтеры.
Перед началом работ для участников провели подробный инструктаж, после чего они надели перчатки, взяли инструменты для посадки и, разделившись на пары, распределились вдоль посадочных траншей. По итогам акции на площади 1,6 га высадили 9 тыс. сосен.
«Невероятно приятно видеть в Притамбовье такую теплую, трудолюбивую компанию. Сегодня мы высадим прекрасные деревья, которые останутся на долгие годы для нас и наших наследников. То, что мы сделаем сегодня, войдет в историю на века», — сообщил временно исполняющий полномочия главы Тамбовского муниципального округа Тамбовской области Александр Орионов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.