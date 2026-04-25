Что запрещено в день Фомаиды Медуницы, 26 апреля 2026

Девушка мужественно отказалась, напомнив о Божьих заповедях и Страшном суде. В ответ на угрозу убить она сказала, что даже под страхом смерти не отступит от веры. Ослеплённый страстью старик разрубил её мечом и в тот же миг ослеп. Впоследствии у гробницы святой многие получали исцеление от греховных помыслов. На Руси ей молились об избавлении от блудного греха, о верности супругов и о здравии близких.