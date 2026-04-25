Привлечешь нечисть! Что запрещено в день Фомаиды Медуницы, 26 апреля 2026

В светском календаре на 26 апреля вынесены две даты, которые символизируют соседство юридически строгое и человечески теплое. Международный день интеллектуальной собственности, учрежденный ООН, и Праздник незнакомых людей — неофициальный, почти камерный день улыбок на улицах. Один — о том, как защитить свое, другой — о том, как открыться чужому.
Идеи, которые стали капиталом.
26 апреля 1970 года вступила в силу Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Это специализированное учреждение ООН, созданное для защиты того, что нельзя потрогать: изобретений, литературных произведений, товарных знаков, дизайнов и музыки. Ровно через 30 лет, в 2000-м, государства-члены ВОИС решили сделать этот день ежегодным праздником.
Зачем нужен такой день? В эпоху, когда искусственный интеллект генерирует стихи за секунду, а пираты копируют фильмы быстрее, чем их успевают доснять, границы «моего» и «чужого» размываются. День интеллектуальной собственности напоминает: идея — тоже труд. И у труда должен быть хозяин.
В России в 2026 году этот день отмечают в преддверии знакового события: в июне планируется масштабная реформа патентного законодательства, упрощающая регистрацию интеллектуальных прав для малого бизнеса.
Незнакомцы, которые могут стать ближе.
Второй праздник — куда менее официальный. Праздник незнакомых людей (или День «Здравствуйте, незнакомец») — это инициатива снизу, родившаяся в социальных сетях. Дата 26 апреля выбрана как символ: весна, тепло, люди наконец выходят из зимней спячки и снова видят друг друга.
Идея проста: хотя бы один день в году улыбнуться прохожему, сказать «доброе утро» продавцу в метро, помочь незнакомцу донести сумку — без всякой цели, просто потому что мы люди. В мире, где мы боимся смотреть в глаза на улице и надеваем наушники, чтобы никто не заговорил, этот день — маленькая революция.
Праздник незнакомых людей — о том, что за каждой незнакомой фигурой в очереди стоит человек. Со своей болью, радостью, усталостью и, возможно, острой потребностью в простом «как дела?».
Два праздника в одну дату — не случайность, а парадокс. Интеллектуальная собственность учит нас защищать границы: это мое, не бери. Праздник незнакомых людей, наоборот, зовет эти границы раздвинуть: это чужой человек, но он может стать своим, если сделать первый шаг.
Так что 26 апреля — день, чтобы запатентовать идею, а потом выйти на улицу и улыбнуться незнакомцу. И подумать: главная интеллектуальная собственность человечества — это умение быть добрым. Его пока, слава Богу, никто не запатентовал.
Когда верность сильнее страха.
В церковном календаре это день памяти мученицы Фомаиды Египетской, святой V века из Александрии, которую почитают как покровительницу женщин и защитницу от блудной страсти. Её житие — пример удивительной верности Божьим заповедям. Фомаида, выданная замуж за рыбака, жила в доме родителей мужа. Однажды, когда супруг ушёл на ночную рыбалку, свёкор попытался склонить её к греху.
Девушка мужественно отказалась, напомнив о Божьих заповедях и Страшном суде. В ответ на угрозу убить она сказала, что даже под страхом смерти не отступит от веры. Ослеплённый страстью старик разрубил её мечом и в тот же миг ослеп. Впоследствии у гробницы святой многие получали исцеление от греховных помыслов. На Руси ей молились об избавлении от блудного греха, о верности супругов и о здравии близких.
Кроме всего прочего, 26 апреля 2026 года православная церковь отмечает Женский день, которым, к слову сказать, даже несколько раз пытались заменить Международный женский день 8 марта.
На третье воскресенье после Пасхи отмечается День Жен-мироносиц.
Праздник тех, кто не разбежался, не спрятался, не предал. Тех, кто в самую тёмную ночь истории остался верным до конца.
Кто такие мироносицы?
Мироносицы — это женщины, сопровождавшие Христа во время Его земного служения. Среди них были и богатые (Иоанна, жена домоправителя Иродова), и простые (Саломия, жена рыбака), и исцелённые от тяжких недугов (Мария Магдалина, из которой Спаситель изгнал семь бесов). Их объединяло одно: любовь, которая не задавала вопросов.
Когда апостолы — мужи, будущие столпы Церкви — в страхе разбежались из Гефсиманского сада, женщины остались. Они стояли у Креста на Голгофе, когда распятого Христа покинули даже самые преданные. Они смотрели, как Его тело спешно заворачивают в плащаницу и кладут в чужую пещеру.
Подвиг, которого не поняла бы логика.
И вот — самое поразительное. В предрассветной мгле первого дня недели они идут ко гробу. Зачем? Апостолы, сидя взаперти «страха ради иудейска», рассудили по-мужски: Иисус умер, всё кончено. Мёртвому уже ничем не поможешь.
Но женщины не рассуждают. Они несут миро — благовонные масла, чтобы довершить погребальный обряд, не доделанный впопыхах. Они идут, прекрасно понимая: гроб охраняют римские солдаты, иудейские старейшины только что добились казни — воздух всё ещё заряжен злобой. Идти туда — безумие. Но любовь не знает слова «опасно».
И они первыми слышат: «Что вы ищете живого среди мёртвых? Его нет здесь — Он воскрес».
Апостолы для апостолов.
За эту верность, за это бесстрашие, за эту любовь женщины удостоились величайшей чести: они стали первыми свидетелями Воскресения. Церковь называет их «апостолами для апостолов» — потому что именно они принесли ошеломлённым ученикам весть, перевернувшую мир.
Марии Магдалине, согласно Евангелию от Иоанна, воскресший Господь явился первой. А Предание добавляет: прежде неё Спаситель явился Своей Пречистой Матери — чтобы утешить Ту, Чьё сердце пронзило оружие.
Православный женский день.
В современной России этот праздник всё чаще называют православным женским днём — альтернативой 8 Марта. И в этом есть глубокий смысл. Если светский праздник напоминает о борьбе за права и социальные завоевания, то день мироносиц — о другом: о верности, о жертвенной любви, о мужестве, которое не кричит о себе, но идёт туда, куда страшно идти.
Священномученик Серафим (Чичагов) говорил: мироносицы «были такими же простыми людьми, как и мы, со всеми человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви ко Христу совершенно возродились». И в этом, пожалуй, главный урок праздника: величие не в положении, а в способности любить до конца.
Традиции 26 апреля.
На Руси этот день называли «бабьей братчиной» — праздником, который женщины устраивали сами для себя. Ходили в храм, а потом собирались на общую трапезу, пели песни, водили хороводы. Сегодня в этот день принято поздравлять матерей, жён, сестёр, всех православных женщин — дарить цветы и говорить «Христос Воскресе!».
То есть 26 апреля — это день, когда мы вспоминаем: вера без дел мертва. А любовь без страха — это то, что отличает человека от толпы.
И так уж совпало в 2026 году, что этот день в народе всегда был Женским, его еще называли Женская весна или Медуница.
Считалось, что именно 26 апреля медуница набирает максимальную целительную мощь, поэтому её собирали, сушили и использовали для лечения различных недугов. В народе верили, что душистые цветы медуницы пчёлы облетают стороной из-за древнего проклятия. Но для людей это была ценная лечебная трава, применяемая при астме, анемии, кашле и простуде.
Поэтому старшая женщина в семье отправлялась 26 апреля в лес за медуницей. Это было ответственное дело, требовавшее особой осторожности. Существовало важное поверье: нужно было надеть тулуп, вывернутый мехом наружу — считалось, что проснувшийся после зимней спячки голодный медведь, который был особенно опасен для женщин, в таком наряде не признает в собирательнице человека.
Медуницу использовали не только как лекарство. Её свежие побеги добавляли в салаты и зелёные супы. В это же время начинали собирать и другие дикорастущие съедобные травы: сныть, крапиву, одуванчик, щавель. Особенно любили весной готовить щи по-монастырски из щавеля с петрушкой, луком, картофелем и маслом.
Этот день называли еще Женской весной. Полагалось всячески радовать женщин: дарить им подарки, говорить приятные слова. Хозяйки выходили в сад, осматривали грядки и заговаривали землю на плодородие. Женщины приносили на участок первый полив, читая при этом добрые слова — верили, что вода, пропущенная через руки хозяйки, даст силу растениям.
Женщины пекли пироги с зеленью, символизирующие достаток и здоровье. Проветривали и чистили дом, выносили старые вещи — чтобы «не засиживалась нечисть». Считалось благоприятным навести порядок во дворе, в доме и огороде — тогда год пройдёт в изобилии и согласии.
Также день Фомаиды считался удачным, чтобы сходить к парикмахеру, в баню, а также планировать проекты и отпуск.
Запреты 26 апреля.
Чего категорически нельзя делать 26 апреля?
Ругать женщин и доводить их до слёз — главный запрет дня. Обидчик мог жестоко поплатиться за женские слёзы.
Кокетничать и флиртовать с противоположным полом (особенно женщинам) — можно накликать на себя серьёзные болезни.
Ссориться, ругаться, злиться — особенно с роднёй, это могло привести к долгой размолвке. Конфликты могли привести к серьёзным разногласиям в семье, восстановить доверие будет непросто.
Начинать новые дела, строить долгосрочные планы — всё получится не так, как хочется.
Совершать крупные покупки — в будущем они окажутся бесполезными.
Отправляться в дальнюю дорогу, в лес, в горы — путь будет тяжёлым и неудачным.
Приглашать гостей — могут засидеться на целый месяц.
Носить чёрную одежду — чтобы не привлечь нечисть и не навредить здоровью.
Надевать чужие вещи или кольца — можно перенять чужие проблемы или повторить трудную судьбу другого человека.
Шить и резать — иголка и нож могли «разрезать» счастье или поссорить семью.
Оставлять на столе острые предметы (нож) — это предвещало ссору.
Считать деньги на столе — к утрате дохода и удачи.
Пить некипячёное молоко и воду — к болезням живота.
Убивать насекомых (особенно пчёл и шмелей) — это считалось большим грехом, ведущим к неурожаю.
Жечь мусор и сухую траву.
Лениться и отказывать в помощи — праздность могла «отпугнуть» удачу, а отказ в поддержке сулил нужду.
Одним словом, 26 апреля — это день женской святости, целомудрия и почитания первых весенних даров природы.
Интересно переплетение христианской памяти о мученице с древнейшими, дохристианскими традициями собирательства и почитания первых весенних трав. Ритуал сбора медуницы с вывернутым тулупом — яркий пример архаичных верований в духов леса (медведя) и способов защиты от них. День насыщен практическими делами (посадка, уборка, выпечка) и одновременно пропитан идеей женского начала, плодородия и семейного мира.
Многочисленные запреты (на ссоры с женщинами, на флирт, на охоту на зайцев, на чёрную одежду, на чужие вещи, на острые предметы на столе) направлены на сохранение женского здоровья, семейного счастья, финансового благополучия и уважения к природе. День приходится на Фомину седмицу, что добавляет к народным обрядам пасхальную тему обновления жизни и Воскресения.
Как прожить 26 апреля.
Как современному человеку применить традиции предков с пользой для себя для гармоничного проживания сегодняшней жизни? Вот несколько простых идей:
1. Сходите в лес или парк за первой зеленью. Если есть возможность, отправьтесь на прогулку и соберите молодую крапиву, щавель, одуванчики. Приготовьте весенний салат или зелёные щи — это не только вкусно, но и наполняет организм витаминами после зимы. Вспомните древний обычай собирать медуницу.
2. Порадуйте женщин. Следуя традиции «Женской весны», сделайте подарок маме, жене, сестре, дочери или коллеге. Скажите им тёплые слова, поблагодарите за их труд.
3. Проведите время в саду или на даче. Даже если у вас нет огорода, можно посадить зелень на подоконнике. Начало нового цикла — всегда радостное событие.
4. Приберитесь в доме с мыслью о хорошем. Наведите порядок, проветрите комнаты, выбросьте старые, ненужные вещи. Представляйте, как вместе с пылью и хламом уходит всё старое и негативное.
5. Испеките пирог с зеленью или просто с любой начинкой. Соберите семью за чаепитием — это укрепит отношения и создаст уют.
6. Сходите в баню или примите расслабляющую ванну. По древнему поверью, это смывает усталость и негатив.
7. Не ссорьтесь, особенно с женщинами. Проведите день в мире и гармонии. Если есть старые обиды — простите их.
8. Не делайте крупных покупок и не планируйте важных дел. Отложите серьёзные траты и проекты на другой день — по приметам, они могут оказаться неудачными.
9. Не надевайте чёрную одежду и чужие вещи. Выберите что-то светлое и радостное, своё. Это создаёт позитивный настрой.
10. Понаблюдайте за природой и приметами. Выгляните в окно: звёздно ли ночью? Кукует ли кукушка? Квакают ли лягушки? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 26 апреля:
Звёздное небо в ночь на Фомаиду — к урожайному году.
Дождь — будет лить ещё неделю; предвещает похолодание в ближайшие дни, тепла ждать не стоит; также к холодному маю.
Солнце печёт — к теплому концу весны.
Пасмурный день — к жаркому лету.
Солнце и дождь одновременно — к богатому урожаю.
Дуб зазеленел — к тёплому лету.
Много желудей на дубе — к хорошему урожаю и холодной зиме.
Ива зацвела — холодов больше не будет.
Вороны на верхушках деревьев — к теплу; посредине — к пасмурной погоде; на земле — к похолоданию.
Кукушка громко и протяжно кричит — к потеплению.
Громкое кваканье лягушек — пора сеять овёс.
Медуница обильно цветёт — лето будет тёплым и богатым на мёд.
Утренний туман — к дождливому дню; если быстро рассеивается — к ясной погоде.
Пчёлы рано вылетают из ульев — к хорошему урожаю гречихи.
Гроза — к плодородному году.
Ласточки низко летают — к ненастью.