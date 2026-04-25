Учитель из Константиновского района стала победителем конкурса «Учитель года Дона»

Учительница из Константиновского района стала победителем конкурса «Учитель года Дона». Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Глава области лично поздравил педагога в своих социальных сетях.
Главный приз забрала преподаватель русского языка и литературы Юлия Волкова. Она трудится в школе № 2. В текущем году престижное профессиональное соревнование проходило в Азове. За звание лучшего боролись 120 донских специалистов.
— Каждая победа подкреплена материально. Абсолютный победитель получит один миллион рублей. Финалисты и призеры в номинациях заберут от 150 до 200 тысяч рублей. Горжусь нашими педагогами, — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, профессия преподавателя требует огромной ответственности и личной вовлеченности. Теперь Юлии Волковой предстоит новое серьезное испытание. Осенью она представит родной край на федеральном этапе всероссийского конкурса.
