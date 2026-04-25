Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учитель из Константиновского района стала победителем конкурса «Учитель года Дона»

Юрий Слюсарь поздравил победительницу регионального этапа конкурса для педагогов.

Источник: Комсомольская правда

Учительница из Константиновского района стала победителем конкурса «Учитель года Дона». Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Глава области лично поздравил педагога в своих социальных сетях.

Главный приз забрала преподаватель русского языка и литературы Юлия Волкова. Она трудится в школе № 2. В текущем году престижное профессиональное соревнование проходило в Азове. За звание лучшего боролись 120 донских специалистов.

— Каждая победа подкреплена материально. Абсолютный победитель получит один миллион рублей. Финалисты и призеры в номинациях заберут от 150 до 200 тысяч рублей. Горжусь нашими педагогами, — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, профессия преподавателя требует огромной ответственности и личной вовлеченности. Теперь Юлии Волковой предстоит новое серьезное испытание. Осенью она представит родной край на федеральном этапе всероссийского конкурса.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

