Футболисты «Пари НН» одержали две победы над «Челябинском» в ЮФЛ

Подопечные Александра Калачёва воплотили свое преимущество в два забитых мяча (отличились Верстунин и Кирпичников) уже в первом тайме. Затем нижегородцы остались в меньшинстве, и уральцы сократили разрыв в счете. Но на 71-й минуте Константин Кудаев поставил победную точку — 3:1.