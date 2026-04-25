Футболисты «Пари НН» одержали две победы над «Челябинском» в ЮФЛ

Футболисты «Пари НН» одержали две победы над ФК «Челябинск» в ЮФЛ в Нижнем Новгороде 25 апреля.
Команда U-15 (ребята 2011 г. р.) продолжила беспроигрышную «сухую» серию, забив пять безответных мячей в ворота соперников. А U-16 (2010 г. р) обыграл лидера в меньшинстве.
В команде Анатолия Нежелева сначала отличился Комаров, а потом дубли оформили Бабочкин и Шулимов — 5:0.
Подопечные Александра Калачёва воплотили свое преимущество в два забитых мяча (отличились Верстунин и Кирпичников) уже в первом тайме. Затем нижегородцы остались в меньшинстве, и уральцы сократили разрыв в счете. Но на 71-й минуте Константин Кудаев поставил победную точку — 3:1.