Купившие билеты на концерт ЛСП волгоградцы не вместились в «Кроп Арену»

Не всем волгоградцам удалось попасть на концерт белорусской группы ЛСП, который накануне, 24 апреля, прошел на «Кроп Арене». И это, несмотря на заранее купленные билеты. Как рассказали в соцсетях обиженные молодые люди, являющиеся поклонниками белорусского рэпера Олега Савченко, выяснилось, что билетов на концерт было продано больше, чем положено. В итоге не все фанаты группы смогли попасть внутрь «Кроп Арены». По разным оценкам, «за бортом» остались пара-тройка сотен человек, кто-то утверждает, что таких было больше — около пятисот. Всем им пришлось мерзнуть на сильном ветру, пока шли разбирательства с организаторами, так как на концерт их так и не пустили.