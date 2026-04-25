Купившие билеты на концерт ЛСП волгоградцы не вместились в «Кроп Арену»

Не всем волгоградцам удалось попасть на концерт белорусской группы ЛСП.

Не всем волгоградцам удалось попасть на концерт белорусской группы ЛСП, который накануне, 24 апреля, прошел на «Кроп Арене». И это, несмотря на заранее купленные билеты. Как рассказали в соцсетях обиженные молодые люди, являющиеся поклонниками белорусского рэпера Олега Савченко, выяснилось, что билетов на концерт было продано больше, чем положено. В итоге не все фанаты группы смогли попасть внутрь «Кроп Арены». По разным оценкам, «за бортом» остались пара-тройка сотен человек, кто-то утверждает, что таких было больше — около пятисот. Всем им пришлось мерзнуть на сильном ветру, пока шли разбирательства с организаторами, так как на концерт их так и не пустили.

Недовольны были и те, кому повезло оказаться внутри. Молодые люди жаловались на страшную тесноту. Волгоградцы предположили, что это произошло из-за «жадности» организаторов, которые не рассчитали реальное количество народа, и не подобрали более просторную площадку.

Между тем, волгоградцам, так и не попавших на концерт кумира, все же пообещали вернуть деньги за билеты. Но, когда это произойдет, неизвестно. Некоторые собираются жаловаться в Роспотребнадзор.

Фото @alena_borshch Instagram*

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.