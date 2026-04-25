С погибшим на СВО Алексеем Мурёхиным попрощались в Сокольском округе

В Сокольском муниципальном округе Нижегородской области прошло прощание с участников специальной военной операции Алексеем Мурёхиным.
Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава округа Александр Созонов.
Он вырадил искренние соболезнования родным и боизким покойного. Не уточня обстоятельств трагедии, глава округа сообщил, что мужество и самопожертвование Алекксея Мурёхина — «пример для всех нас». Земляк оставался до последней минуты верен воинской присяге, долгу и боевому братству, добавил Созонов.
Ранее сообщалось, что ещё один житель Нижегородской области вернулся из украинского плена в рамках обмена пленными 24 апреля.