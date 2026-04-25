Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С погибшим на СВО Алексеем Мурёхиным попрощались в Сокольском округе

«Он не дрогнул, не сломался и выполнил свою задачу до конца», — пишет глава округа.

В Сокольском муниципальном округе Нижегородской области прошло прощание с участников специальной военной операции Алексеем Мурёхиным.

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава округа Александр Созонов.

Он вырадил искренние соболезнования родным и боизким покойного. Не уточня обстоятельств трагедии, глава округа сообщил, что мужество и самопожертвование Алекксея Мурёхина — «пример для всех нас». Земляк оставался до последней минуты верен воинской присяге, долгу и боевому братству, добавил Созонов.

Ранее сообщалось, что ещё один житель Нижегородской области вернулся из украинского плена в рамках обмена пленными 24 апреля.