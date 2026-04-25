Проходку шахтного ствола для станции метро «Боровая» завершили в Петербурге

Как сообщает Telegram-канал «Подземник», на строительной площадке шахты № 849 второго участка шестой линии выполнена проходка всех 58 колец шахтного ствола. Эта шахта станет вентиляционной на перегоне «Заставская» — «Боровая». Сейчас она ближе всех к «Боровой» (расположена на территории Бадаевских складов, неподалёку от Черниговской улицы — Ред.), и именно через неё начнется строительство станции. Теперь специалисты приступают к проходке монолитного участка и расширения для соединения с околоствольным двором.