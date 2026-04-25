Проходку шахтного ствола для станции метро «Боровая» завершили в Петербурге

В Петербурге завершили проходку шахтного ствола для новой станции Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро — «Боровой».
Как сообщает Telegram-канал «Подземник», на строительной площадке шахты № 849 второго участка шестой линии выполнена проходка всех 58 колец шахтного ствола. Эта шахта станет вентиляционной на перегоне «Заставская» — «Боровая». Сейчас она ближе всех к «Боровой» (расположена на территории Бадаевских складов, неподалёку от Черниговской улицы — Ред.), и именно через неё начнется строительство станции. Теперь специалисты приступают к проходке монолитного участка и расширения для соединения с околоствольным двором.
Напомним, в марте 2025 года были выполнены работы по обустройству форшахты для будущего ствола и монтажу кондукторных труб для замораживания грунтов. В октябре стартовало рассольное замораживание грунта, которое 1 декабря было переведено в пассивный режим (поддержания). Специалисты отмечают, что сейчас уже достигнута глубина свыше 40 метров — из 56 проектных. Также метростроевцы демонтировали систему замораживания грунта, но ствол по прежнему заморожен, а его оттаивание растянется минимум на полгода.
«Боровая» будет располагаться на Красносельско-Калининской линии между станциями «Заставская» и «Каретная». Это будет пилонная станция глубокого заложения с одной платформой длиной 162 метра. Станцию планируют оборудовать двумя вестибюлями: к платформе «Боровая» и на Лиговский проспект в районе пересечения с Тосиной улицей. Открыть её собираются в 2030—2033 годы. Ранее в Смольном заявили, что она заработает в 2030 году.