Ватерполистки сборной России вышли в элиту Кубка мира

Женская сборная России по водному поло вышла в финал Кубка мира дивизиона «Б», игры которого проходят на Мальте, обеспечив себе попадание в элитную группу.
Сегодня в полуфинальном матче против сборной Канады наши ватерполистки не встретили серьёзного сопротивления — 24:6 (5:1, 8:2, 7:1, 4:2).
Из игроков нижегородского «Буревестника» Анастасия Адикова (4 гола) и Дарья Клюева (1).
Завтра, 25 апреля, сборная России в финале встретится с победителем пары Китай — Хорватия.
Узнать больше по теме
