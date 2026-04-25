Ватерполистки сборной России вышли в элиту Кубка мира

В полуфинале наши спортсменки не оставили шансов канадкам.

Источник: Нижегородская правда

Женская сборная России по водному поло вышла в финал Кубка мира дивизиона «Б», игры которого проходят на Мальте, обеспечив себе попадание в элитную группу.

Сегодня в полуфинальном матче против сборной Канады наши ватерполистки не встретили серьёзного сопротивления — 24:6 (5:1, 8:2, 7:1, 4:2).

Из игроков нижегородского «Буревестника» Анастасия Адикова (4 гола) и Дарья Клюева (1).

Завтра, 25 апреля, сборная России в финале встретится с победителем пары Китай — Хорватия.

