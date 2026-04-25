В центре Ростова и в Западном жилмассиве с 12 мая отключат горячую воду

Уточняется, что горячее водоснабжение приостановят с 12 мая по 5 июня 2026 года. Это связано с подготовкой теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2026−2027 годов. В это время специалисты будут проводить комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей и остановку Ростовской ТЭЦ-2 на ремонтные работы.