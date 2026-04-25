В центре Ростова и в Западном жилмассиве с 12 мая отключат горячую воду

Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в соцсетях, с 12 мая 2026 года в центре Ростова и в Западном жилом массиве грядут масштабные отключения горячей воды.
Уточняется, что горячее водоснабжение приостановят с 12 мая по 5 июня 2026 года. Это связано с подготовкой теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2026−2027 годов. В это время специалисты будут проводить комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей и остановку Ростовской ТЭЦ-2 на ремонтные работы.
По этой причине горячей воды не будет в центре города в пределах: ул. Пушкинская — пр. Буденновский — ул. Серафимовича — пр. Сиверса — ул. Маркова — ул. Мечникова — ул. Текучева — пр. Чехова, а также на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, на 20-й улице, в пер. Верхоянском и пер. Втором.
Отключения также затронут Западный жилой массив в пределах: ул. Малиновского — ул. Доватора — ул. Мадояна — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. 2-й Володарского — Заводской —ул. Каширской.
Кроме того, будут испытывать временный дискомфорт из-за отсутствия горячей воды в Левенцовке; на ул. Пескова, С. Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной, а также в пер. Машиностроительном.