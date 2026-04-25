Что произошло с 27 деревнями под Гродно по решению местных властей

В Гродненском районе изменили границы 27 деревень.

Источник: Комсомольская правда

Об изменении границ 27 деревень сообщили в Гродненском районе. Об этом говорится в решении районного Совета депутатов от 14 апреля № 240. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Этим документом изменены границы сельских населенных пунктов Озерского, Гожского и Вертелишковского сельсоветов. В одних деревнях земли включаются в состав населенных пунктов, а в других исключаются.

Решение принято в сответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сделать Петриков не хуже Солигорска.

Еще рассказали, что власти Минска решили не вести Зеленолужскую линию метро в Зеленый Луг (а пока снос частного сектора на Богдановича пока откладывается).

Прочитайте, что не самые очевидные штрафы в Беларуси весной и летом: за велосипед в подъезде, ремонт авто во дворе, кондиционер на стене дома, ветку сирени в руках и старые шины на клумбе.

