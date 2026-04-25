В Калининградской области до конца апреля сохранится холод, но с начала мая возможен резкий прогрев

С воскресенья и как минимум до 30 апреля дневные температуры не превысят +10…+11°С, а в ближайшие сутки воздух прогреется лишь до +5…+7°С. Ночами в регионе сохраняется высокая вероятность заморозков. В среду температура может опускаться до 1…-3°С, на уровне почвы — ещё ниже. Похолодание связано с притоком арктического воздуха между антициклоном над Британскими островами и циклоном над европейской частью России.