Нижегородские полицейские поблагодарили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В канун годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Нижнем Новгороде прошла встреча с ликвидаторами последствий катастрофы. Мероприятие состоялось 24 апреля в региональном управлении МВД с участием руководства главка и ветеранов службы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня на учёте в управлении состоят 67 ликвидаторов, среди них один действующий сотрудник и 66 ветеранов. На встречу смогли прийти десять человек. Начальник главка Юрий Арсентьев лично поблагодарил каждого, вручил благодарственные письма и памятные подарки.
Он отметил, что мужество ликвидаторов остаётся примером для нынешних сотрудников полиции. По его словам, их подвиг показывает, как в самые тяжёлые моменты люди объединяются ради общей цели.
Для участников подготовили видеоролик с воспоминаниями о тех событиях. Память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику нижегородцам-ликвидаторам. После официальной части ветераны смогли пообщаться с представителями главка в неформальной обстановке и обсудить волнующие вопросы.