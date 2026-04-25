Начало недели в Воронежской области начнется с мокрого снега и ветра

Первая рабочая неделя перед майскими праздниками встретит воронежцев суровой погодой. Синоптики регионального гидрометцентра предупреждают: в понедельник, 27 апреля, на область обрушатся сразу несколько стихий.
Осадки будут идти и ночью, и днем. Причем характер их — неприятный сюрприз для середины весны: сильный дождь будет перемежаться с мокрым снегом. Температура ночью местами опустится до −2 градусов — вернутся апрельские заморозки. Днем столбики термометров покажут всего от +5 до +10.
К этому добавится сильный ветер — порывы до 20 метров в секунду. Автомобилистам советуют по возможности отложить дальние поездки, пешеходам — обходить шаткие конструкции.