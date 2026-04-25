В Подмосковье прошли чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета

Чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета прошли 15−21 апреля в поселке городского типа Поварово Московской области. Турниры были организованы при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Соревнования состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово». В них приняли участие спортсмены из девяти регионов страны — Москвы, Санкт‑Петербурга, Московской, Астраханской, Волгоградской, Иркутской и Тамбовской областей, а также Пермского и Хабаровского краев.
Состязания проводились в нескольких возрастных категориях: на первенстве выступали юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет, тогда как в чемпионате за медали боролись спортсмены в категориях «мужчины» и «женщины». Стрельбу участники вели на дистанциях 10 и 18 метров. Сильнейшие участники вошли в сборные команды России и регионов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.