Гонки в рамках Чемпионата России в классе «Формула-4» состоятся на трассе «Нижегородское кольцо»

Четвертый этап Чемпионата России в классе «Формула-4» состоится на трассе «Нижегородское кольцо» 29−30 августа.
SMP F4 — чемпионат, который появился в нашей стране в прошлом году и сразу стал одним из самых ярких событий года для всех, кто любит скорость и драйв. В прошлом году на всех этапах соревнований побывало более 10 тысяч зрителей.
Чемпионат проводится в несколько этапов на автодромах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других российских городов. В соревнованиях участвуют самые молодые спортсмены и самые сильные команды из картинга.
В 2026 году турнир откроет Москва, где 16−17 мая пройдет первый этап «Формулы-4». Второй этап состоится в Казани 13−14 июня, в августе соревнования пройдут в Ленинградской области (8−9 августа).
Увидеть четвертый этап Чемпионата России «Формула-4» на трассе «Нижегородское кольцо» смогут все желающие — соревнования состоятся 29−30 августа. Гости смогут не только наблюдать за гонками, но еще выйти на стартовую решетку, пройти по пит-лейну и пообщаться с гонщиками в паддоке.
Пятый этап чемпионата пройдет в Грозном 12−13 сентября, а завершатся гонки в Москве: шестой этап соревнований состоится 10−11 октября.
Возрастное ограничение: 6+.