В селе Цибанобалка на Кубани благоустроят общественную территорию

Общественную территорию на Школьном переулке в селе Цибанобалка Краснодарского края благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрация муниципального образования города-курорта Анапа.
Специалисты сделают прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, зону для проведения праздничных и других мероприятий. Чтобы на территории было комфортно и безопасно, там установят освещение, видеонаблюдение и систему оповещения. Кроме того, для ухода за зелеными насаждениями организуют автоматический полив.
Работы проведут в два этапа. Первый планируют завершить к концу 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.