Юрист рассказал, чем грозит выращивание голубого лотоса, ипомеи и некоторых видов кактусов

Если растений немного, дело обойдётся штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ. Юридическим лицам грозит до 300 тысяч рублей штрафа. Если количество подпадает под крупный или особо крупный размер — включается уголовная статья 231 УК РФ. По словам юриста, крупным размером для большинства растений считается от 10 штук (на некоторые виды — от 2−4). Особо крупным — от 100 (а на отдельные виды — уже от 10). В этом случае можно сесть на срок до восьми лет.