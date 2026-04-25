СК Прикамья проверит загрязнение озера в деревне Хмели

Пермский межрайонный следственный отдел СК России начал проверку по статье «Загрязнение вод» после жалоб жителей деревни Хмели на свалку строительных отходов в местное озеро. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
Основанием послужили публикации в социальных сетях от местных жителей, которые сообщили о загрязнении водоема в Хмелях. По их словам, сотрудники местной организации сбрасывают в озеро строительный мусор. Из-за этого уровень воды поднялся, она вышла из берегов и затопила близлежащие улицы.
Следственные органы Прикамья дадут правовую оценку доводам, изложенным в социальных сетях. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.