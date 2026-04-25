Новый министр информации Дмитрий Жук сказал, что изменится в белорусских СМИ

Министр информации сказал, что изменится в белорусских СМИ совсем скоро.

Источник: Комсомольская правда

На заседании коллегии Министерства информации Беларуси говорили об адаптации к меняющимся реалиям медиапространства.

Министр информации Дмитрий Жук заявил:

— Мы Министерство информации, а не Министерство газет, журналов и телевизоров. Цифра выходит на первые позиции!

Министр призвал к цифровой трансформации, сохранению уникальных изданий и усилению контроля за качеством регионального вещания. Перед представителями книгоиздательской отрасли поставлена задача «искать новые направления и новые возможности».

Высказался Дмитрий Жук и о литературных журналах:

— Очень не хочется потерять журналы «Маладосць» и «Полымя», чтобы они стали только историей Беларуси.

Министр обратил внимание, что «простые испытанные методы уже не будут работать. Надо подходить нестандартно, жизнь поменялась».

В отношении региональных СМИ министр сказал: «Сокращение собственного контента и производства недопустимо». Для усиления онлайн-присутствия, принято решение организовать во втором полугодии 2026 года семинары-практикумы.

Ранее мы писали, что Администрация президента сказала, кому из белорусов надо участвовать в дискуссиях в соцсетях.

Еще рассказали, что власти Минска решили не вести Зеленолужскую линию метро в Зеленый Луг (а пока снос частного сектора на Богдановича пока откладывается).

Прочитайте, что не самые очевидные штрафы в Беларуси весной и летом: за велосипед в подъезде, ремонт авто во дворе, кондиционер на стене дома, ветку сирени в руках и старые шины на клумбе.