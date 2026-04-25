Новый министр информации Дмитрий Жук сказал, что изменится в белорусских СМИ

На заседании коллегии Министерства информации Беларуси говорили об адаптации к меняющимся реалиям медиапространства.
Министр информации Дмитрий Жук заявил:
— Мы Министерство информации, а не Министерство газет, журналов и телевизоров. Цифра выходит на первые позиции!
Министр призвал к цифровой трансформации, сохранению уникальных изданий и усилению контроля за качеством регионального вещания. Перед представителями книгоиздательской отрасли поставлена задача «искать новые направления и новые возможности».
Высказался Дмитрий Жук и о литературных журналах:
— Очень не хочется потерять журналы «Маладосць» и «Полымя», чтобы они стали только историей Беларуси.
Министр обратил внимание, что «простые испытанные методы уже не будут работать. Надо подходить нестандартно, жизнь поменялась».
В отношении региональных СМИ министр сказал: «Сокращение собственного контента и производства недопустимо». Для усиления онлайн-присутствия, принято решение организовать во втором полугодии 2026 года семинары-практикумы.
