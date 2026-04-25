Какой сегодня праздник: Международный день ветеринарного врача

Международный день ветеринарного врача отмечают ежегодно в последнюю субботу апреля. Дата «плавающая», и в разные годы выпадает на разные числа. Например, в 2026 году это 25 апреля. Ветеринария зародилась еще в IV век до н. э. В XIII веке были сформированы правила профессиональной этики для ветеринаров, а сам термин «ветеринар» был введен в обиход сэром Томасом Брауном в 1646 год. Международный день ветеринарного врача — это возможность поблагодарить специалистов за их непростой труд, привлечь внимание к проблемам здоровья животных и подчеркнуть важность ветеринарии для благополучия всего общества.
День памяти о чернобыльской катастрофе отмечают ежегодно 26 апреля в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года в 01:23:40 по московскому времени произошёл взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС, полностью разрушивший реактор. Авария привела к масштабному выбросу радиоактивных веществ, которые распространились по территории Европы, включая Россию, Украину, Беларусь и другие страны. Последствия катастрофы затронули почти 8,4 миллиона человек в трех странах; сотни тысяч были эвакуированы из загрязненных районов. В этот день проводят памятные мероприятия: митинги, возложения цветов к мемориалам, встречи с ликвидаторами аварии и просветительские акции о радиационной безопасности.
День нотариата — официальный профессиональный праздник специалистов в области нотариальной деятельности в России. В 1866 году император Александр II подписал «Положение о нотариальной части» — документ, заложивший основы современного нотариата в России. Первые упоминания о нотариусах датированы XII веком и подтверждаются находкой берестяной грамоты в Старой Руссе. В XV веке Псковская судная грамота фиксировала требования к составлению завещаний и письменных доказательств. В 1775 году при Екатерине II нотариальные функции передали судам, а в XIX веке нотариат оформился как отдельный институт. В 1993 году принят современный закон о нотариате, и начался этап независимого частнопрактикующего нотариата.