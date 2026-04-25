Какой сегодня праздник: Международный день ветеринарного врача

Международный день ветеринарного врача отмечают ежегодно в последнюю субботу апреля. Дата «плавающая», и в разные годы выпадает на разные числа. Например, в 2026 году это 25 апреля. Ветеринария зародилась еще в IV век до н. э. В XIII веке были сформированы правила профессиональной этики для ветеринаров, а сам термин «ветеринар» был введен в обиход сэром Томасом Брауном в 1646 год. Международный день ветеринарного врача — это возможность поблагодарить специалистов за их непростой труд, привлечь внимание к проблемам здоровья животных и подчеркнуть важность ветеринарии для благополучия всего общества.