В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
«Беспилотная опасность» на территории Волгоградской области. Объявлена в 19.23 (совпадает с мск — ред.) 25 апреля 2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.