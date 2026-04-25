Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Отмена поездки делегации США в Пакистан не означает начало боев с Ираном

Трамп заявил, что США не думают о возобновлении боевых действий против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отмена поездки представителей США в Пакистан не означает возобновления боевых действий против Ирана. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios.

«Это на означает этого. Мы пока об этом не думаем», — пояснил президент США.

Ранее стало известно, что Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с представителями Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

В интервью журналисту Fox News Аише Хэсни глава Белого дома сообщил, что американская делегация больше не будет совершать 18-часовые перелеты в Пакистан ради «разговоров ни о чем». Трамп заявил, что у США якобы есть все карты на руках, а Иран может самостоятельно связаться с Вашингтоном в любое время.

