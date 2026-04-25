Трамп: Отмена поездки делегации США в Пакистан не означает начало боев с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отмена поездки представителей США в Пакистан не означает возобновления боевых действий против Ирана. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios.
«Это на означает этого. Мы пока об этом не думаем», — пояснил президент США.
Ранее стало известно, что Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с представителями Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
В интервью журналисту Fox News Аише Хэсни глава Белого дома сообщил, что американская делегация больше не будет совершать 18-часовые перелеты в Пакистан ради «разговоров ни о чем». Трамп заявил, что у США якобы есть все карты на руках, а Иран может самостоятельно связаться с Вашингтоном в любое время.