В Неклиновском районе пострадал 9-летний ребенок при падении с электросамоката. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции. Дорожное происшествие случилось утром 25 апреля в селе Николаевка.
Авария произошла на улице Ленина. 12-летний подросток ехал на мощном электросамокате по пешеходной дорожке вместе с пассажиром. Во время движения младший мальчик не удержался и соскользнул с платформы.
— При падении 9-летний пассажир получил травмы. Пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, — уточнили в ведомстве.
Напомним, Госавтоинспекция Ростовской области просит взрослых регулярно проводить с детьми беседы о безопасности. Инспекторы призывают родителей всегда подавать личный пример. Правила дорожного движения должны строго соблюдать все участники.
