В Ленобласти отремонтируют участок подъезда к станции Подпорожье

Специалисты отремонтируют участок подъезда к железнодорожной станции Подпорожье в Ленинградской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Ремонтируемый отрезок начинается от пересечения с дорогой Подпорожье — Свирь и далее ведет к станции Подпорожье. Это важная транспортная связка для местных жителей, интенсивность движения там составляет около 2,7 тыс. автомобилей в сутки.
Специалисты приведут в порядок 2,4 км покрытия, а приступить к работам подрядчик планирует в начале лета. Сначала дорожники расчистят полосу отвода от кустарника и мелколесья и проведут валку аварийных деревьев. После мастера отфрезеруют изношенный асфальт и уложат два слоя нового покрытия — выравнивающий и верхний.
Кроме того, на объекте восстановят обочины и отремонтируют покрытие на съездах, для улучшения водоотведения переустроят водопропускные трубы. Подрядная организация также займется обустройством остановок общественного транспорта, а завершатся работы нанесением разметки и установкой новых дорожных знаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.