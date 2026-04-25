У профурсеток отняли витрину: в регионе невест искореняют проституцию в Интернете

В Ивановской области, как сообщает Отдел новостей, суд принял решение о запрете на размещение в интернете рекламы, связанной с предоставлением интимных услуг за деньги. Основанием для разбирательства стала проверка, проведенная прокуратурой Савинского района: надзорный орган выявил несколько сайтов, где такие объявления находились в свободном доступе, что создавало риск их просмотра несовершеннолетними гражданами. Материалы проверки были оперативно переданы в судебную инстанцию.