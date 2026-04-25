У профурсеток отняли витрину: в регионе невест искореняют проституцию в Интернете

В Ивановской области, как сообщает Отдел новостей, суд принял решение о запрете на размещение в интернете рекламы, связанной с предоставлением интимных услуг за деньги. Основанием для разбирательства стала проверка, проведенная прокуратурой Савинского района: надзорный орган выявил несколько сайтов, где такие объявления находились в свободном доступе, что создавало риск их просмотра несовершеннолетними гражданами. Материалы проверки были оперативно переданы в судебную инстанцию.
Шуйский городской суд внимательно изучил предоставленные доводы и признал публикации подобного рода незаконными. Судья удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, постановив, что открытое распространение информации о предоставлении интимных услуг противоречит действующему законодательству.
Судебное решение влечет за собой практические последствия для всех владельцев сайтов и операторов связи, работающих на территории региона. Теперь подобный контент подлежит обязательной блокировке, а его распространение может рассматриваться как административное или уголовное правонарушение. Прокуратура Савинского района уже уведомила профильные ведомства о необходимости исполнить судебный акт и ограничить доступ к указанным ресурсам.
Этот прецедент усиливает региональную практику борьбы с распространением в сети информации, которая может нанести вред нравственному и психическому здоровью граждан, особенно несовершеннолетних. Эксперты отмечают, что инициатива прокуратуры и поддержавшее ее решение суда направлены на создание более безопасной информационной среды.
