В Ярославской области проведут работы по уходу за лесными культурами

Специалисты в этом году проведут работы по уходу за лесными культурами на площади более 11 тыс. га в Ярославской области. Они пройдут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
«Работы по уходу за лесными культурами — важный этап в процессе лесовосстановления, которое организовано в рамках национального проекта “Экологическое благополучие”, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Они проводятся вручную и при помощи спецтехники и оборудования, приобретенных ранее по нацпроекту “Экология”. Такой подход способствует созданию оптимальных условий для роста и развития лесных культур. От качества выполнения агротехнических и лесоводственных мероприятий напрямую зависит эффективность лесовосстановительных работ», — сообщила исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
Уход за молодыми деревьями будут проводить весной и осенью, чтобы территория не зарастала травой и кустарником, а в почве сохранялась влага. При этом на арендованных участках все работы за свой счет выполнят арендаторы — это их обязанность по лесному законодательству. За соблюдением сроков будут следить государственные лесные инспекторы. На остальных землях лесного фонда уход за посадками организуют за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта.
