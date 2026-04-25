Дуров с нейросетью записал песню про VPN в стиле военного марша

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в пятницу, 25 апреля, опубликовал в личном блоге сгенерированную искусственным интеллектом композицию про VPN.
Трек, записанный в стиле казацкой песни, называется «Эх ВПНы Верные» и посвящен блокировке мессенджера на территории России. Вместе с тем он также представил «имперскую версию» данной композиции.
— Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши, — написал Дуров в своем Telegram-канале, где появились песни.
22 апреля Дуров сообщил, что в квартиру в России, где он жил 20 лет назад, пришла повестка, адресованная ему как подозреваемому. По его словам, он гордится тем, что виновен.
Незадолго до этого СМИ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Журналисты уточнили, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием его мессенджера, превысило 153 тысячи, при этом из них 33 тысячи составляют преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.