Дуров с нейросетью записал песню про VPN в стиле военного марша

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в пятницу, 25 апреля, опубликовал в личном блоге сгенерированную искусственным интеллектом композицию про VPN.

Трек, записанный в стиле казацкой песни, называется «Эх ВПНы Верные» и посвящен блокировке мессенджера на территории России. Вместе с тем он также представил «имперскую версию» данной композиции.

— Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши, — написал Дуров в своем Telegram-канале, где появились песни.

22 апреля Дуров сообщил, что в квартиру в России, где он жил 20 лет назад, пришла повестка, адресованная ему как подозреваемому. По его словам, он гордится тем, что виновен.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Журналисты уточнили, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием его мессенджера, превысило 153 тысячи, при этом из них 33 тысячи составляют преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше