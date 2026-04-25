В Подмосковье переселили более четырех тысяч человек из аварийного жилья

Более 4 тыс. жителей Московской области расселили из аварийного жилья в январе-марте 2026 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья со ссылкой на Фонд развития территорий.
Всего переселили 4128 человек из 1779 аварийных помещений общей площадью 71,1 тыс. кв. м. Одним из ключевых инструментов программы стали жилищные сертификаты, действующие в регионе с 2022 года. Они позволяют приобрести новое жилье за счет государства и собственникам, и нанимателям аварийных помещений.
В этом году условия программы расширили. Теперь сертификатом смогут воспользоваться жители домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года (ранее до 1 апреля 2025-го). В эту категорию попадают около 42 тыс. человек, и уже поступило более 300 заявок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.