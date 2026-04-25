Донскую рыбу учёные проверили на радиацию и токсины

Как сообщили ростовские учёные из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), рыба, выловленная в реке Дон, пригодна для употребления в пищу.
Уточняется, как сообщает издание Donnews.ru, специалисты института изучили содержание токсинов и радиации в промысловых видах, отловленных в 2024 и 2025 годах. Как показали результаты, вредные вещества не превышают установленных нормативов.
На наличие тяжёлых металлов, включая ртуть, свинец, кадмий и мышьяк, а также пестицидов, других опасных соединений и радиоактивных элементов проверили выборочно сельдь, судак, окунь, лещ, рыбец и жерех.
Как оказалось, самыми загрязнёнными в реке Дон- это сельдь и жерех. Сельдь лидирует по концентрации мышьяка — 0,92 мг на кг при допустимом уровне не более одного мг на кг. А в жерехе обнаружили самые высокие показатели ртути и свинца — 0,039 мг на кг и 0,28 мг на кг соответственно.
Чаще всего в разных видах рыбы обнаруживали ртуть. По сравнению с предыдущими годами её содержание в судаке выросло в 2,7 раза, а в леще — в пять раз. Но при этом все показатели остаются в пределах нормы.
А вот самой чистой рыбой по содержанию металлов стал рыбец. Но и в нём ростовские учёные выявили наибольшее количество стронция-90 — высокорадиоактивного изотопа с периодом полураспада около 28 лет.