В Апанасенковском округе Ставрополья прошел всероссийский субботник

Ежегодный всероссийский субботник провели в Апанасенковском округе Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Участники приводили в порядок пространства, которые ранее были обновлены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Массовый субботник объединил сотрудников территориальных отделов администрации, работников бюджетной сферы и жителей округа. Вместе они привели в порядок общественные территории: скосили траву, убрали прошлогоднюю листву и мусор, побелили бордюры, покрасили лавочки.
Основные работы сосредоточили на трех пространствах. Так, уборку провели в сквере имени И. П. Кошеля в селе Дивном (благоустроен в 2020 году), в парке села Апанасенковского (обновлен в 2024 году) и на стадионе в селе Рагули (преображен в 2025 году).
Эти территории активно используют для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом, поэтому их состояние особенно важно. В частности, стадион в Рагулях служит не только местом досуга: в хорошую погоду там проходят уроки физкультуры для учеников местной школы.
«Сегодня как раз идет рейтинговое голосование, и жителям предстоит выбрать один из объектов для реализации в следующем году. На выбор вынесены две общественные территории в селе Дивном. Это продолжение благоустройства в сквере имени Кошеля и создание нового семейного парка в центре села. Благодаря поддержке края работа идет непрерывно, и жители видят, как преображаются их села, становясь уютнее и комфортнее», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.