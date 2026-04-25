Над Волгоградской областью нависла новая угроза атак БПЛА 25 апреля

Операторы сотовой связи начали рассылку тревожных сообщений жителям Волгоградской области в связи с объявленной беспилотной опасностью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Радар ВРВ, информация об угрозе атак БПЛА появилась в 19−24 ч. 25 апреля. Тревожно и в соседних с волгоградским регионах — режим беспилотной опасности действует в Воронежской, Саратовской и Ростовской областях.
Напомним, прошедшей ночью Волгоградская область подверглась налету вражеских беспилотников. О возгорании на базе стройматериалов в хуторе под Волгоградом и ликвидации пожара утром сообщил глава региона.
Узнать больше по теме
