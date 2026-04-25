Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе № 23 Ставрополя прошел урок проекта «Цифровой ликбез»

Ученикам рассказали о правилах безопасного поведения в интернете.

Источник: Национальные проекты России

Урок проекта «Цифровой ликбез» прошел в школе № 23 Ставрополя, сообщили в правительстве Ставропольского края. Занятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для десятиклассников занятие провел начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Владимир Горлов. В ходе встречи он разобрал темы «Вредные советы по цифровой безопасности» и «Защита питомца в цифровом мире», сделав акцент на практических ситуациях из повседневной жизни.

Чтобы материал лучше усваивался, урок провели в игровом формате: школьникам объяснили, как отличать ложные рекомендации от действительно полезных правил безопасного поведения в интернете. Отдельно обсудили и безопасность в соцсетях. Ребята узнали, какую информацию о домашних животных не стоит публиковать и почему это важно для всей семьи.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.