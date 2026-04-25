В школе № 23 Ставрополя прошел урок проекта «Цифровой ликбез»

Урок проекта «Цифровой ликбез» прошел в школе № 23 Ставрополя, сообщили в правительстве Ставропольского края. Занятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Для десятиклассников занятие провел начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Владимир Горлов. В ходе встречи он разобрал темы «Вредные советы по цифровой безопасности» и «Защита питомца в цифровом мире», сделав акцент на практических ситуациях из повседневной жизни.
Чтобы материал лучше усваивался, урок провели в игровом формате: школьникам объяснили, как отличать ложные рекомендации от действительно полезных правил безопасного поведения в интернете. Отдельно обсудили и безопасность в соцсетях. Ребята узнали, какую информацию о домашних животных не стоит публиковать и почему это важно для всей семьи.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.