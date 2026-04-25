Орбан высказался о своей дальнейшей карьере после проигрыша на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после проигрыша его партии на выборах 12 апреля заявил, что отказался от места депутата парламента страны, однако планирует остаться лидером партии «Фидес», которая теперь переходит в оппозицию.
«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться», — сказал политик в видеобращении.
По его словам, на данный момент он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения.
