Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан высказался о своей дальнейшей карьере после проигрыша на выборах в Венгрии

Орбан заявил, что отказался от места депутата парламента Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после проигрыша его партии на выборах 12 апреля заявил, что отказался от места депутата парламента страны, однако планирует остаться лидером партии «Фидес», которая теперь переходит в оппозицию.

«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться», — сказал политик в видеобращении.

По его словам, на данный момент он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание Politico сообщило, что еврочиновники использовали премьера Венгрии Орбана в качестве прикрытия для утаивания реального отношения к ряду вопросов, касающихся Украины. Газета отметила, что долгое время в ЕС было какое-то единство, но с уходом Орбана иллюзия единства исчезла.

