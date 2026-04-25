Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на встречу с представителями Ирана

Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были пройти переговоры с представителями Ирана. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил телеканал Fox News.
По его словам, делегации из США нет необходимости тратить 18 часов на перелет, учитывая, что у американской стороны «есть все козыри».
— Они могут звонить нам в любое время, но вы больше не будете летать 18 часов, чтобы сидеть и болтать ни о чем, — цитирует главу Белого дома телеканал.
21 апреля Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Трамп выделил от трех до пяти дней на выработку единой позиции по возобновлению диалога о мире с Ираном. Удастся ли сторонам прийти к диалогу, рассказал востоковед Турал Керимов.
Тегеран ранее решил не участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном. Трамп говорил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна была пройти в Исламабаде 20 апреля. По словам президента, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».